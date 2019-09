© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A pochi minuti dall'inizio della gara contro il Lecce, il DG del Torino Antonio Comi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

"Queste sono partite pericolose, con delle insidie, il Lecce ha attaccanti molto rapidi e un allenatore bravo. L'anno scorso hanno fatto molto bene in serie B. La certezza che ho però è che il mister e i ragazzi l'abbiano preparata molto bene, auguriamoci quindi di fare una bella partita.

In questo inizio stagione mi è piaciuta la compattezza del gruppo, la voglia di riprendersi subito dopo una caduta, perché le gare con il Wolverhampton potevano essere pericolose per il nostro cammino in campionato, ma così non è stato."

Rinnovo in vista per Mazzarri? "Credo che Mazzarri abbia il merito enorme, come lo ha il Presidente, di aver fatto crescere molto il Torino negli ultimi anni".