Torino, contatti in corso col brasiliano Sandro. Vuole restare in Italia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino è al lavoro per ricostruire la squadra in vista della prossima stagione. Contatti in corso - scrive Tuttosport - per il centrocampista brasiliano Sandro, attualmente al Benevento.

Il calciatore verdeoro ha una situazione contrattuale abbastanza particolare, un contratto fino al 2020 con l'Antalyaspor e proprio in Turchia tornerà qualora - come probabile - il Benevento retrocederà.

Sandro però non vuole restare ad Antalya e per questo motivo tramite il suo entourage si sta già attivando per restare in Italia, con il club granata in prima fila.