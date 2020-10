Torino, continua il pressing per Andersen ma c'è l'inserimento della Fiorentina

Il Torino è ancora alla ricerca di un difensore da affidare a Marco Giampaolo e in queste ore ha avuto altri contatti con il Lione per il prestito di Joachim Andersen, ex Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport in mattinata c'è stato però l'inserimento della Fiorentina che ha parlato con gli agenti del centrale per chiedere informazioni per il centrale.