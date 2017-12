Torino, corsa a tre per la mediana: Imbula, Machach e Sandro

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

E' corsa a tre per la mediana del Torino. Con gennaio che si avvicina il club granata si è attivato per reperire un nuovo centrocampista da mettere a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club del presidente Cairo ha tre nomi caldi nel mirino. Si tratta di Giannelli Imbula di proprietà dello Stoke City ma attualmente in prestito al Tolosa, Zinedine Machach, classe 1996 svincolatosi lo scorso 31 ottobre dal medesimo club francese e Sandro, ex del Tottenham in uscita dall'Antalyaspor anticipato ieri da TuttoMercatoWeb.com.