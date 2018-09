Torino corsaro: 1-0 in casa del Chievo. Decide il primo gol granata di Zaza

CHIEVO-TORINO 0-1 (88' Zaza)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino corsaro al Bentegodi: 1-0 sul Chievo, primo gol in granata di Zaza

88 minuti di noia, poi arriva Simone Zaza. È l'attaccante lucano la mossa di Mazzarri per sbloccare e vincere Chievo-Torino. Partita molto avara di occasioni, create e sprecate dal Chievo con Leris per un'ora di gioco. Poi l'ingresso dell'ex Valencia cambia la gara: Zaza prima costruisce due chance annullate da Sorrentino. Poi raccoglie un filtrante di Berenguer e batte il portiere avversario. Non è tanto, ma basta ai granata per espugnare il Bentegodi e portarsi a 9 punti in classifica. Il Chievo resta a -1.

D'ANNA E MAZZARRI SORPRENDONO -

Diverse sorprese alla lettura degli undici iniziali: nel Chievo solo panchina per Stepinski, sostituito da Djordjevic. E Lorenzo D'Anna manda in campo anche Leris, arretrando Giaccherini sulla linea dei centrocampisti. Mazzarri non è da meno: nel Torino la coppia di trequartisti alle spalle di Belotti è composta da Soriano ed Edera, con buona pace di Zaza e Iago Falque, entrambi costretti ad accomodarsi in panchina.

PRIMA IL CHIEVO ...

Partono meglio i padroni di casa, che nei primi minuti creano diversi grattacapi alla difesa granata. Capitolo modulo: quello del Chievo oscilla fra il 4-3-2-1 e il 4-4-2, con Birsa che spesso fa coppia con Djordjevic in attacco e Leris che scende sulla linea dei centrocampisti. È proprio il giovane francese, poi in diversi frangenti ingenuo in fase di non possesso, il primo a scaldare i guantoni di Sirigu, con una conclusione dalla distanza non troppo pericolosa.

... POI IL TORINO -

I granata escono alla distanza: la squadra di Mazzarri va a folate per quanto riguarda la produzione offensiva, ma tiene il pallino del gioco. Con una certa imprecisione quando tenta di spaventare Sorrentino, mai chiamato in causa nel primo tempo. Spazio tattico anche qui: Edera si allarga spesso e volentieri, oltre a rimanere più di frequente in attacco, mentre Soriano tiene più la posizione. Logico affidarsi tanto a Belotti, che però sbatte contro la linea difensiva clivense. Risultato: zero tiri in porta del Torino, a fronte dell'unico del Chievo con Leris. E zero gol all'intervallo.

(RIM)PIANTO DOMENICALE-

A un certo punto, qualcuno al Bentegodi avrà rimpianto di aver rifiutato la gita della domenica all'IKEA. Se la partita perfetta è quella che finisce 0-0, Chievo-Torino è la partita perfetta. Di fatto, per i primi TOT minuti della ripresa non succede nulla. Il Chievo costruisce un'altra bella occasione da gol a inizio secondo tempo, con Leris che sparacchia alto, poi la gara si gioca fin troppo a centrocampo, con tentativi di ripartenza soltanto abbozzati da una parte e dall'altra. Colpisce la solitudine di Belotti, che dopo un'ora di gioco prova a mettersi in proprio ma non impensierisce Sorrentino dalla distanza.

PRIMA ZAZA, POI IAGO -

Per ovviare al nulla cosmico costruito dal suo Torino, Mazzarri prova a giocarsi la carta Simone Zaza: l'ex Valencia si muove al fianco di Belotti. Gli scambi tra i due sono rari, per usare un eufemismo, ma almeno il Torino ne guadagna in termini di pericolosità. Due interventi nel giro di dieci minuti per Sorrentino, entrambi in azioni propiziate dall'attaccante lucano. A un quarto d'ora dalla fine, dentro anche Iago Falque, non al meglio dal punto di vista fisico ma più divertente di qualsiasi altro giocatore visto in campo oggi. È Zaza, però, a confermare la bontà dei cambi in corsa di Mazzarri: a due minuti dalla fine, l'ex Juve raccoglie un filtrante di Berenguer e buca Sorrentino. Tanto basta, per regalare ai granata i tre punti.

Il tabellino

CHIEVO-TORINO 0-1 (88' Zaza)

Ammoniti: 41' Rossettini, 57' Radovanovic, 70' Stepinski nel Chievo. 7' N'Koulou, 61' Aina, 70' Rincon nel Torino.

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Rossettini, Barba, Depaoli; N. Rigoni, Radovanovic, Giaccherini (dal 77' Hetemaj); Birsa (dal 68' Meggiorini), Leris; Djordjevic (dal 45' Stepinski). Allenatore: D'Anna.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri (dal 35' Berenguer), Meite, Rincon, Aina; Soriano (dal 79' Falque), Edera (dal 58' Zaza); Belotti. Allenatore: Mazzarri.