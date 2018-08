Torino, dalla Spagna: il Siviglia pronto alla nuova offerta per Iago Falque

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Siviglia prepara l'assalto finale a Iago Falque. Secondo quanto riportato da Sport il direttore sportivo degli andalusi Joaquín Caparrós sta per presentate una nuova offerta al Torino per lo spagnolo, avvicinandosi ancora di più alla richiesta dei granata, che per cedere il giocatore vorrebbero tra i 20 e i 25 milioni di euro.