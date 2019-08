Torino, dalla Spagna: l'Espanyol su Zaza per sostituire Borja Iglesias

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla Spagna arrivano voci di mercato a proposito di un interessamento dell'Espanyol nei confronti di Simone Zaza, ma non solo lui. Tiempo de Espanyol scrive che la squadra spagnola, che ha appena ceduto Borja Iglesias al Betis, pensa all'attaccante dei granata per sostituirlo, anche se non solo lui. In lista c'è infatti anche il nome di Jonathan Calleri, 25 anni, per il quale però c'è da negoziare con il Deportivo Maldonado, società paraguayana che ne detiene il cartellino.