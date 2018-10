Torino, Damascan trova i primi minuti stagionali con la sua Moldavia

Ancora a secco di presenze in maglia granata, Vitalie Damascan ha trovato finalmente spazio e minuti in Nazionale. Il giocatore classe 1999 è infatti sceso in campo con la sua Moldavia a Chisinau battendo la selezione di San Marino: 54 minuti sul rettangolo di gioco da titolare per il numero 19 del Torino, che però nello stadio di casa non ha brillato venendo sostituito prima dell'ora di gioco. Il finale a favore dei moldavi, 2-0, viene sancito dalla doppietta Ginsari in una partita valida per la terza giornata di Nations League ma avara di emozioni. Anche per il giovane attaccante granata - acquistato lo scorso gennaio e passato ufficialmente al Toro nella sessione estiva al posto di Boyé - che finora non ha trovato spazio nemmeno con la Primavera visti i tanti infortuni in avanti, che hanno obbligato il tecnico Mazzarri a portarlo sempre con sé in panchina.