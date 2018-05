Torino, De Silvestri: "Il mio futuro? Non so se rimango"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match tra Torino e Spal. è intervenuto in zona mista il terzino granata Lorenzo De Silvestri: "Il mio futuro? Io non so se rimango, sono valutazioni che toccano alla società. Come è giusto che sia. Io credo che questo sia un gruppo con sani valori. Purtroppo, lo ammetto, non abbiamo raggiunto l’obiettivo per qualche punto ma non l’abbiamo raggiunto. Non siamo stati fino alla fine sul treno per l’Europa. Ce l’abbiamo messa tutta ma adesso guardiamo all’anno prossimo, mi dispiace dire sempre così però io credo che questo sia un gruppo con valori, uno staff con valori, se tutti i vari settori s’intersecano in una via positiva penso si possano fare grandi cose", riporta Toronews.net

.