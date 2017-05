Torino, De Silvestri: "Mi aspettavo di più dalla mia stagione"

Dalla nostra inviata Elena Rossin

Queste le parole di Lorenzo De Silvestri, terzino del Torino, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo: "Mi aspettavo di più dalla mia stagione, faccio mea culpa per quello che non sono riuscito a dare anche se ho avuto alcuni infortuni. Durante l'estate cercherò di lavorare per migliorare fisicamente e limitare al massimo i problemi fisici. Domani speriamo di dare il massimo".