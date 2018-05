Torino, doppio obiettivo per la difesa difesa: sia Verissimo che Danilo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppio obiettivo in difesa per il Torino di Walter Mazzarri. Il club granata vorrebbe regalare due acquisti al tecnico e oltre a Lucas Verissimo c'è anche il capitano dell'Udinese Danilo. Nelle prossime settimane la società di Urbano Cairo proverà l'affondo per entrambi, per puntellare in questo modo il reparto arretrato. A riportarlo è Tuttosport.