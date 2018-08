Torino, ecco Soriano: arriva in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni

Serie A, calciomercato e rose da 25 calciatori. Torna il consueto appuntamento targato TMW. Da quattro anni la FIGC ha infatti introdotto la normativa per cui, all'inizio del campionato di Serie A, ogni squadra deve presentare una rosa composta al massimo da 25 calciatori. Di questi,...

L'apertura di Tuttosport: "Juve o Milan: colpo in serbo"

Il Corriere dello Sport apre: "Genova per noi"

L'apertura del Corriere della Sera: "Il calcio non si ferma"

Campionato al via, il QS-Sport titola: "Si ferma solo Genova"

Il Secolo XIX: "Genoa e Samp non giocano: 'Rispetto per le vittime'"

Il QS-Sport: "Milinkovic e non solo, sprint finale per i colpi di mercato"

La Stampa: "Il Toro prende Soriano. Ora Zaza per la volata finale"

La Gazzetta dello Sport: "EuroAtalanta ok. E arriva pure Rigoni"

La Nazione in prima pagina: "Fiorentina in lutto, esordio rinviato"

Il Corriere di Roma: "La Lazio per ora resiste per Milinkovic-Savic"

Il Corriere di Bergamo: "Per Gasperini c'è Rigoni. L'Atalanta passa"

Sampdoria, Il Secolo XIX: "Un'eredità difficile per il playmaker Ekdal"

Il Torino è pronto a chiudere il mercato con un colpo a sorpresa come Roberto Soriano: contatti continui nella giornata di ieri sia con l’entourage del giocatore che con il Villarreal, trattativa decollata e rapidamente giunta ad un’intesa di massima per un prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Trattativa portata avanti fino a tarda serata: accordo trovato, ultimi dettagli da limare entro il suono del gong, mentre Soriano svolgerà le visite mediche. Lo riporta il Corriere di Torino.

