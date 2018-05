Torino, Edera incedibile. Contatti con l'entourage per il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino, racconta Tuttosport, è in contatto con l'entourage del jolly offensivo Simone Edera. Il presidente Cairo, così come i dirigenti responsabili del mercato, si sono già detti disponibili a rinnovargli (e adeguargli) il contratto. Anche perché il Toro non vuol cederlo per niente al mondo, nonostante l'interesse di Napoli e diversi altri club. Anche l'ipotesi prestito, si legge, sembra tramontare sempre di più.