Torino, Falqué al 45': "Felice per il gol, vogliamo i tre punti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha parlato così Iago Falqué, attaccante del Torino, ai microfoni di Sky Sport dopo la rete che ha portato in vantaggio i granata sul Bologna. "Sapevamo che questa partita è importante per noi, abbiamo avuto un buon impatto. Abbiamo la partita sotto controllo per il momento, dobbiamo sfruttare le occasioni nella ripresa. Sto bene, sono contento per il gol e speriamo che servirà per i tre punti".