Torino, Falque: "Due punti persi: dobbiamo gestire meglio i risultati"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante granata Iago Falque, che a Bologna ha realizzato il suo primo gol stagionale in campionato, ha così commentato ai microfoni di Torino Channel il pareggio maturato allo stadio Dall'Ara: "Dispiace molto per i due punti persi: dobbiamo imparare a gestire meglio il risultato. Anche contro il Frosinone era successo: avanti di due gol ci eravamo fatti recuperare prima di segnare il definitivo 3-2. Oggi abbiamo provato a spingere, ma sul 2-0 dovevamo chiuderla. Ora ci confronteremo per capire cosa non ha funzionato e lavoreremo per correggere gli errori. A livello personale sono contento per il rientro dal primo minuto dopo l'infortunio e per il gol, che però purtroppo non è bastato per vincere. Ora dobbiamo guardare avanti. L'occasione che mi è capitata nel primo tempo? Volevo tenerla bassa, credo sia uscita di poco. Subito dopo però abbiamo raddoppiato. Quello che ci è mancato è stata la capacità di gestire il risultato: la partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo sofferto poco e dominato. Ma ci manca ancora questo per dare continuità. Pensiamo subito alla partita di sabato contro la Fiorentina e ripartiamo sapendo di aver fatto molte cose buone. Io mi sento bene e sto riprendendo il ritmo dopo l'infortunio. Spero di continuare così e crescere ancora per poter aiutare la squadra".