Torino-Fiorentina 0-0, calcio di rigore fallito da Veretout

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Occasione fallita per la Fiorentina in casa del Torino, con Veretout che ha fallito un calcio di rigore concesso per fallo di mano di De Silvestri. Piattone aperto da Veretout dal dischetto, che però Sirigu ha intuito alla perfezione ed è andato a parare a terra! Miracoloso il portiere del Toro.