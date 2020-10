Torino già avanti contro il Cagliari: uscita scellerata di Cragno e rigore dell'1-0 di Belotti

vedi letture

Pronti-via e il Torino è subito in vantaggio contro il Cagliari. Uscita scellerata di Cragno, che travolge Lukic lanciato a rete in area e provoca il calcio di rigore: dal dischetto il 'Gallo' Belotti non sbaglia e incrocia per l'1-0 al 3'.