Torino, gli arabi offrono 9 milioni per Rincon: no secco di Cairo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo ha rifiutato 9 milioni di euro per Tomas Rincon. Un club degli Emirati Arabi Uniti aveva proposto questa cifra per El General, ma i granata lo considerano centrale nel progetto di Mazzarri e non hanno avuto esitazioni nel rifiutare l'offerta.