Torino, Gregus nel mirino: il Copenaghen fissa il prezzo

Potrebbe essere Jan Gregus (26) il rinforzo del Torino a centrocampo. Tuttosport conferma l’interesse per lo slovacco che gioca in Danimarca, tra le file del Copenaghen. Il costo del cartellino, 3.5 milioni di euro, può favorire l’affare per il calciatore che il ds Gianluca Petrachi ha fatto seguire dai suoi osservatori.