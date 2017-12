Torino, Gustafson: "Dura allenarsi tutta la settimana senza giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuel Gustafson, mediano del Torino, ha parlato a Fotbollskanalen del suo ruolo in granata: "E' dura allenarsi tutta la settimana e non giocare. Purtroppo in Italia non ci sono le squadre B, quindi le possibilità si riducono. La situazione non è piacevole, anche se riespetto allo scorso anno mi sento migliorato: l'ambiente è ottimo, lavoro con grandi giocatori dai quali imparo parecchio, ma è chiaro che se fossi sceso in campo con maggiore continuità sarei cresciuto di più. Vedremo cosa accadrà a gennaio. Del mercato se ne occupa il mio procuratore, ma anche la società concorda che debba giocare con maggiore continuità". A riportarlo è Tuttosport.