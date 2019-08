© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poche novità per quanto riguarda la numerazione ufficiale del Torino, se non la maglia numero 10 di Iago Falque. Questo l'elenco completo dei calciatori granata per la stagione ormai alle porte:

4 Lyanco

5 Izzo

7 Lukic

8 Baselli

9 Belotti

10 Iago Falque

11 Zaza

14 Bonifazi

15 Ansaldi

17 Singo

20 Edera

21 Berenguer

22 Millico

23 Meité

25 Rosati

27 Parigini

29 De Silvestri

30 Djidji

33 Nkoulou

34 Ola Aina

36 Bremer

39 Sirigu

88 Rincon

89 Gemello

90 Rauti

94 Gilli

99 Buongiorno