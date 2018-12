© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Iago Falque ha commentato lo 0-0 con cui il Torino ha fermato il Milan. Ecco le parole dello spagnolo a Torino Channel: "Prova di grande personalità, peccato per le palle gol con concretizzare. Molto bravo Donnarumma, se andavamo in vantaggio avremmo vinto. Siamo comunque contenti di essere riusciti a mettere in pratica ciò che il mister ci ha chiesto".