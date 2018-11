Torino, Iago Falque da partente a punto fermo: "Presto il rinnovo"

Iago Falque parla disteso e sorridente alla stampa: lo sfogo post Roma dello scorso agosto ("merito più rispetto", rivolto a tifo e stampa) è ormai acqua passata. Perché il Torino è rimasto nel suo presente, e sarà presto anche nel suo futuro: "Ora ho solo voglia di essere protagonista per quello che faccio in mezzo al campo" dice. Sul rettangolo di gioco, dove il rispetto c'è sempre stato da parte di compagni e società, e attraverso cui lo spagnolo è tornato a guadagnarselo nei confronti della critica a suon di gol e prestazioni. "In quel momento mi si dava per partente, e mi sono sentito di dire quello che ho detto. Mi sono sfogato perché credo che meritavo altro" le parole dell'attaccante a margine della presentazione del nuovo sponsor "Invet". E quello che si meritava, Iago Falque, lo ha avuto: fiducia e un rinnovo contrattuale non lontano: "Stiamo parlando. La volontà c'è, da parte mia e del club. Voglio stare qui, presto o tardi si farà. Voglio crescere e credo che il Torino sia il posto migliore farlo. Ho sposato questa causa" confessa il 28enne.

CAMMINO TORO - C'è anche tempo di parlare del futuro più imminente dei granata: "Ora testa a Cagliari: non possiamo guardare tanto indietro. Il mister ci ha parlato subito dopo la sconfitta contro il Parma. Abbiamo ricaricato le pile in tre giorni di riposo, che sono serviti per dimenticare questa partita". Contro i sardi ci sarà Pavoletti. "E' un giocatore d'area di rigore - spiega l'attaccante - Ma mi tengo Belotti... Il Cagliari? Lo scorso anno siamo andati a dare risposte. Ed è quello che dobbiamo fare lunedì. Arbitri? Senza qualche errore, forse, qualche punto in più oggi ce l'avremmo".