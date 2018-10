Torino, Iago Falque è tornato. Ma dove sono i gol di Belotti e Zaza?

Bologna-Torino 2-2 (13' Falque, 54' Baselli, 59' Santander, 77' Calabresi)

Iago Falque è tornato. Titolare al Dall'Ara dopo ben cinque partite, complice anche il problema muscolare che lo ha tenuto fuori contro Napoli e Atalanta, lo spagnolo oggi pomeriggio ha impiegato appena 13 minuti per mostrare tutta la sua qualità. Incursione e sinistro che si infila al sette, nonostante la carica di Helander. Una vera e propria magia balistica per l'1-0 del Torino contro il Bologna, oltre che il suo primo sigillo in questo campionato. Ma non solo, perché l'ex Roma ha dato ancora una volta la perenne impressione di poter far male alla difesa avversaria da un momento all'altro. Suo anche l'assist per Baselli dopo l'erroraccio sulla linea di fondo di Nagy al 54', così come tutte le azioni salienti dei granata.

Un +4 che può bastare sicuramente ai fantallenatori, ma che alla fine non è però servito al Torino, rimontato da 0-2 a 2-2. Perché? Ingenuità difensive a parte, la squadra di Mazzarri ha accusato anche oggi la mancanza dei gol dei suoi centravanti. In primis quelli di Andrea Belotti, sprecone sotto porta dopo un invito a nozze di Berenguer nel primo tempo e ancora fermo quindi a quota due reti in questa Serie A. Ma anche quelli del tanto desiderato Simone Zaza. L'ex Valencia ha avuto la palla buona per il 3-2 (e per il suo secondo sigillo stagionale) sugli sviluppi di un calcio di punizione, non trovando però l'aggancio giusto. Tre reti in due, se guardiamo solo il campionato. Troppo poco per un reparto offensivo che, almeno sulla carta, è tra i più interessanti del calcio italiano. E dal quale tutta Torino attende ora delle risposte.