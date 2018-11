Torino-Iago Falque, ecco il rinnovo: lo spagnolo in granata fino al 2022

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adesso è fatta per davvero: Iago Falque e il Torino - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - andranno avanti insieme ancora per tanto. Il club granata ha blindato il suo calciatore di maggiore qualità allungandogli il contratto per altre due stagioni, l’orizzonte è il 2022. Eccole, le strette di mani, le intese ratificate, gli accordi perfezionati: non resta che aspettare ancora un pochino, ed è una questione di giorni, per tuffarsi nell’ufficialità.