© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Torino, Iago Falque, ha parlato al sito ufficiale del club granata. Queste le sue parole: "A Torino ho trovato la mia casa, la mia stabilità. Entrare allo stadio e indossare la maglia granata è diventato qualcosa di speciale per me. Non è come le altre, sento che questa è la mia squadra. Il mio periodo in Inghilterra e Spagna è stato molto diverso e difficile, quando uno non gioca si sente a volte un po' frustrato, dipende dalla situazione. A volte per infortunio, altre volte per decisione tecnica, però fa parte del gioco e comunque ci sono anche gli altri compagni. Quando aspetti di entrare in campo vivi un'emozione bellissima. L'anno scorso è stata la mia miglior stagione, ero al posto giusto nell'età giusta. Spero di fare ancora meglio quest'anno, sempre che gli infortuni non si mettano in mezzo".