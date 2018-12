Torino, Ichazo: "Soddisfatto della prestazione. Oggi credevo nei 3 punti"

© foto di Federico De Luca

Al termine della sfida del Mapei Stadium il portiere granata Salvador Ichazo ha commentato così ai microfoni di Torino Channel: "Il Sassuolo è un'ottima squadra, sapevamo che avrebbero giocato bene. Eravamo messi bene dal punto di vista del carattere. Abbiamo sofferto un po' in alcune circostanze e in un paio di occasioni sono dovuto intervenire. Io lavoro sempre al massimo in settimana per farmi trovare pronto: sono abbastanza soddisfatto della prestazione odierna, anche se non è facile quando arrivi da molto tempo senza giocare. Nel derby sono entrato a freddo ma in quei momenti c’è più da fare e poco da pensare. Quando sei il secondo non sai se potrai giocare, a meno che uno non si faccia male. Una volta che ero lì comunque sapevo che dovevo fare il massimo. Peccato per il gol annullato nei minuti finali, non ci potevo credere. Ero sicuro che avremmo portato a casa i tre punti oggi, invece purtroppo non è stato così. Ora però dobbiamo continuare a lavorare, correggere alcuni aspetti e proseguire su questa strada. Il pubblico anche oggi è stato meraviglioso: ci seguono ovunque e ci danno una grande carica. Li aspettiamo numerosi per la sfida contro l'Empoli, provando a regalare loro una gioia piena.