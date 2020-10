Torino, il cliente più difficile per cercare una svolta

Il cliente peggiore per un Torino in crisi. La gara di venerdì sera contro il Sassuolo rappresenterà da un lato un ostacolo complicato, dall’altro uno stimolo per dare la svolta ad una stagione partita con il piede sbagliato. I neroverdi di De Zerbi rappresentano una delle massime espressioni di gioco del calcio di casa nostra: sono reduci dal successo nel Derby Emiliano contro il Bologna e vivono un momento di forma esaltante. I granata di Giampaolo, al contrario, non hanno intrapreso un percorso felice, continuano a perdere e non hanno instaurato quei meccanismi di gioco che Cairo si sarebbe atteso nel momento in cui aveva optato per la rivoluzione estiva. Presto per giudizi definitivi, ma di certo è tempo di iniziare a raccogliere punti e far crescere una convinzione che ad oggi è totalmente assente. Contro il peggiore degli avversari. Per iniziare a svoltare.