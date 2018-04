Torino, il futuro di Berenguer è scritto: via in prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Berenguer potrebbe essere lontano dal Torino. Come riportato da Tuttosport, l'esterno offensivo, pagato 6 milioni in estate, non ha reso secondo le aspettative. Venderlo ora vorrebbe dire realizzare una minusvalenza, più facile il prestito con diritto di riscatto (in A o in Spagna) nella speranza di seguirne da lontano i progressi.