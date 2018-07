Torino, il neo acquisto Bremer: "Italia top. Grazie a Cairo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gleison Bremer è un nuovo giocatore del Torino e attraverso il sito ufficiale del club granata ha affermato: "Ogni calciatore brasiliano sogna di venire a giocare in Europa e l’Italia è il massimo perché resta il campionato più duro, quello dove puoi imparare di più. Per questo voglio ringraziare il Toro e il Presidente Cairo: mi stanno dando una grande opportunità per la mia carriera, non vedo l’ora di raggiungere i miei nuovi compagni in ritiro per mettermi subito a disposizione. Grazie a tutti”.