Torino, il pre-season granata: il 7 agosto ad Anfield col Liverpool

Sei impegni in tutto, che andranno a scandire un pre-season pensato per alzare l'asticella del Torino guidato da Walter Mazzarri. I granata si raduneranno il 6 luglio, prima di partire l'8 alla volta del ritiro di Bormio. Il gruppo resterà in Valtellina due settimane: una preparazione intensa in alta montagna proietterà i granata verso la serie A 2018-2019. Il 14 luglio il Toro presenterà la squadra dalla piazza principale della cittadina; l'indomani, andrà in scena la sfida contro i padroni di casa della Bormiese. Il 21 e il 22 luglio il collettivo di Mazzarri affronterà la Pro Patria e il Renate. E poi arriva il bello: dopo gli impegni del 28 luglio e del 1 agosto (ancora da definire, probabilmente contro squadre medio-grandi), il Torino volerà ad Anfield per l'amichevole di lusso contro il Liverpool in programma il 7 agosto. Nel calendario granata, inoltre, potrebbe trovare posto anche la suggestiva sfida contro la Chapecoense, con molta probabilità in casa dei granata l'1 agosto.