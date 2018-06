Torino, il rinnovo di Sirigu allontana Milinkovic-Savic: tre le richieste

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport in edicola scrive della situazione portieri in casa Torino, con Salvatore Sirigu che potrebbe rinnovare fino al 2021 nonostante l'interesse del Napoli di Carlo Ancelotti. Col nuovo contratto per l'ex Paris Saint-Germain, a fare le valigie dovrebbe essere Vanja Milinković-Savić. Il serbo può restare in Italia, con la SPAL fortemente interessata. Sulle sue tracce c'è anche il Bologna, mentre in Serie B interessa al Brescia.