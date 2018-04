Torino, infermeria piena: out Obi e Barreca, in dubbio Iago Falque

Dal corrispondente a Torino

Walter Mazzarri fa la conta. E verso Bergamo (fischio d'inizio domani ore 15) si troverà con un Joel Obi in meno. Nuovo guaio fisico per il centrocampista nigeriano, questa volta rimediato mercoledì scorso contro il Milan. Il bollettino medico granata parla di un un "piccolo stiramento al muscolo Ileopsoas sinistro" (coscia sinistra). La prognosi verrà valutata al prossimo controllo sanitario, tra una settimana o poco più. L'ex nerazzurro salterà certamente la sfida contro l'Atalanta e la gara contro la Lazio.

GLI ALTRI ASSENTI - In casa dei bergamaschi, all'ultima fermata per l'Europa, mancherà anche Barreca, bloccatosi ieri in allenamento, oltre agli squalificati Baselli e De Silvestri. Da valutare invece Iago Falque, che anche ieri ha saltato la seduta di allenamento a causa di un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. Uno tra Molinaro e Berenguer potrebbe coprire la casella lasciata vuota dall'assenza dell'esterno romano, mentre per il centrocampo il tecnico granata sta pensando ad Acquah dal primo minuto. Senza dimenticare Edera, che potrebbe coprire l'eventuale assenza dello spagnolo.