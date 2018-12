Torino-Juve, le ufficiali: l'ex Zaza dal 1'. Emre Can torna titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La mossa di Walter Mazzarri si chiama Simone Zaza: con Iago Falque acciaccato, il grande ex di serata parte titolare al fianco di Andrea Belotti nel 3-5-2 con cui il Torino sfiderà la Juve nel derby. Confermata per il resto la formazione vista nell'ultimo turno di campionato contro il Milan, con Ola Aina ancora preferito a Lorenzo De Silvestri sulla fascia destra.

Massimiliano Allegri risponde senza sovvertire i pronostici della formazione, la sua Juventus va in campo con un undici ampiamente previsto. In porta va Mattia Perin, torna Chiellini al fianco di Bonucci al centro della difesa, con Mattia De Sciglio titolare come terzino destro. Prima da titolare dopo l'intervento alla tiroide per Emre Can a centrocampo, in attacco Dybala dietro a CR7 e Mandzukic.

Ecco le formazioni ufficiali del derby di Torino.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri

Juventus (4-3-1-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.