Torino, l'Atletico Madrid vuole Belotti. Cairo pronto a chiudere la porta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino è pronto a respingere l'eventuale assalto dell'Atletico Madrid per Andrea Belotti. Il centravanti del Torino è valutato circa 35 milioni di euro dai Colchoneros, mentre Cairo ha sempre sostenuto come il proprio numero nove non avesse prezzo. Difficile dunque che, a meno di offerte folli, il Gallo si muova, come spiega Tuttosport.