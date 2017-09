Torino, la luce nel buio del derby è il brasiliano Lyanco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport traccia un profilo di Lyanco. Il centrale nel derby, nonostante il ko per 4-0 contro la Juventus, ha destato buona impressione. Non si è spaventato dopo un primo errore e ha mantenuto lucidità anche quando i compagni sbandavano. Il centrale ha già conquistato Mihajlovic e si capisce perché, chiude il giornale "la Juventus lo abbia cercato in passato".