Torino, la rabbia di Mazzarri: "I giocatori spieghino, ne avrei cambiati otto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Stampa oggi in edicola racconta la rabbia di Walter Mazzarri dopo il tonfo contro il napoli. "Ancelotti ci ha dato una lezione? Se volete che vi dica di sì, ce l'ha data, ma il tema è un altro. Voglio che i ragazzi mi spieghino questo passo indietro inaspettato, non l'ho capito. Sembravano i fratelli di quelli visti in campo con l'Udinese". Un tecnico che, ai suoi collaboratori, ha detto "ne avrei cambiati sette, otto, forse di più".