© foto di Federico De Luca

Un nome su tutti. Che resta in testa ai sogni e agli obiettivi del Torino per il prossimo mercato: è Manuel Lazzari, spiega Tuttosport, esterno a tutta fascia destra della Spal di Leonardo Semplici. Gli estensi non lo lasceranno però partire a gennaio, come già fatto filtrare dalla dirigenza al club di Cairo: per questo Lazzari-Torino resta una pista caldissima sì ma per l'estate.