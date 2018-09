Torino, Ljajic al Besiktas affare per l'ex Roma: guadagnerà il doppio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adem Ljajic al Besiktas. L'affare ieri è stato ufficializzato dal club turco, che ha così puntato sull'ex Roma, Inter e Fiorentina acquistandolo dal Torino. Il Corriere di Torino in edicola fa il punto sulla cessione del serbo: in Turchia Ljajic guadagnerà tre milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni, il doppio rispetto a quanto percepito in granata. Al Besiktas il giocatore serbo va in prestito, obbligo di riscatto condizionato a un certo numero di presenze.