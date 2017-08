Torino, Ljajic: "L'arbitro non doveva interrompere il gioco"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante granata Adem Ljajic, autore del gol del pareggio a Bologna, ha così commentato con i media a fine gara: "Abbiamo sentito della morte di Luca Russo a Barcellona, oggi stava con noi: voglio rinnovare anche io le condoglianze alla famiglia da parte di tutta la squadra.

Oggi avremmo meritato di vincere. Il gol annullato? Non era fuorigioco, ma l'arbitro ha fischiato. Deve lasciare giocare e finire l'azione: ha sbagliato a fischiare subito.

Abbiamo fatto una buona gara, loro si sono messi dietro, erano corti e stretti, difficile trovare spazi.

La mia esultanza? Era riferita al gruppo. Non ci sono solo gli undici che vanno in campo, ma un nucleo coeso con molti bravi ragazzi sia a livello tecnico che umano. Ci alleniamo tutti bene e questo è un gol del gruppo, non solo mio.

Peccato perchè i tre punti erano alla nostra portata e avremmo meritato di conquistarli."