Torino, lo sfogo di Iago Falque: "Merito più rispetto. Futuro? Vedremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato, futuro, rapporto con tifosi e stampa: ne ha un po' per tutti Iago Falque, al termine del match perso dal Toro nei minuti di recupero contro la Roma, intervistato nella mixed zone dell'Olimpico granata: "E' un po' che si sta parlando di Iago seconda punta - dice lo spagnolo -. Credo d'aver dimostrato di essere un giocatore di livello, sia l'anno scorso sia quello prima, disputando stagioni importanti. Penso che a volte avrei meritato più rispetto di quello che sto avendo. Adesso mancano dodici giorni di mercato e dobbiamo vedere, dobbiamo prendere una decisione. Ripeto, penso che a volte meriterei più rispetto. La seconda punta posso farla bene, l'ho dimostrato anche nelle partite pre campionato. Dopo due anni così non ci sarebbero dovuti essere dubbi su Iago Falque". Ancora sul futuro: "Ho la fiducia dalla società, dal di fuori un po' più di rispetto me lo aspettavo, è difficile trovare dei giocatori che abbiano fatto tutti i gol che ho fatto io al Toro, giocando da esterno, proprio nella storia e qua sono passati molti giocatori bravi. Se me ne dovessi andare lo farei sicuramente a testa alta".