Torino, Longo: "Sirigu e Belotti in panchina perché stanchi. Abbiamo deciso assieme"

Il tecnico del Torino Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma elogiando la prestazione dei suoi: “La sensazione è che questa squadra con la testa libera può esprimersi in un’altra maniera, molto meglio, oggi ha tenuto testa alla Roma ed è stata in gara contro una formazione che ha una motivazione diversa della nostra e una qualità eccelsa. Siamo una squadra viva che oggi poteva affrontare la Roma con un piglio più rilassato e invece ha tenuto alta la concentrazione. Siamo dispiaciuti per il risultato, ma la prestazione c’è stata".

Perché le esclusioni di Edera e Millico?

"Sono strati esclusi per motivi disciplinari e spero che possa servire loro per una crescita personale perché servono anche le qualità umane oltre che tecniche. E certi atteggiamenti non si possono accettare".

Si sente di scommettere sulla sua permanenza?

"Se fossi il presidente scommettere sulla mia permanenza, ma sono Moreno Longo e non sono nella sua testa. Cairo e Vagnati sono però due persone molto in gamba, capaci e avranno tutto il tempo e il modo per prendere la decisione giusta".

Cosa pensa di questa salvezza?

"Questa salvezza è da apprezzare e da tenersi stretti. Il Toro era in una situazione non complicata, ma complicatissima perché quando ti trovi a lottare per obiettivi diversi da quelli per cui sei costruita diventa tutto più complicato. È la situazione peggiore in cui ci si possa trovare, tutto diventa più difficile e per questo è importante esserci salvati senza mollare, vincendo le gare che doveva vincere. Poi è ovvio che con la testa libera tutti si esprimono meglio e mostrano il proprio potenziale".

Come mai Sirigu e Belotti sono partiti in panchina?

"Sono stati gestiti in questo modo perché tramite un confronto ieri si è optato per questa soluzione visto che erano provati e stanchi a causa del tour de force. Mi hanno chiesto di rifiatare e così è stato".