Torino, Lukic in crescita: titolare a Bucarest con la sua Serbia

Nella Serbia c'è posto anche per Sasa Lukic. Ancora titolare, il centrocampista granata si guadagna la fiducia di Krstajic e la ripaga con una prestazione di livello. Nello stadio di Bucarest, le Aquile Bianche non riescono però a portare a casa l'intera posta in gioco nonostante il rosso a Tamas per un'entrataccia in area su Gacinovic. E dal dischetto, Tadic si concede una rincorsa a dir poco inopportuna prima di concludere alto con il sinistro. Prima e poi, tante occasioni non capitalizzate anche in virtù di un solidissimo muro difensivo erto dai rumeni.

LUKIC IN CRESCITA - Ottima la gara del centrocampista granata, che schierato davanti alla difesa rischia anche di segnare nella ripresa: la sua conclusione potente dalla distanza batte il portiere ma trova l'intervento di un difensore rumeno. Per il resto una gara diligente, in copertura, e precisa con il pallone tra i piedi. Bene, anzi benissimo per il 22enne per il tecnico del Torino, Mazzarri, che potrà contare su un giocatore in crescita che lotta per trovare spazio e minuti, soprattutto in maglia granata.