Torino, Mazzarri: "Abbiamo sbagliato tutti. Non siamo abbastanza maturi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Walter Mazzarri ha commentato così a Torino Channel la sconfitta subita in casa contro il Parma: "Abbiamo sbagliato tutti. Evidentemente non siamo ancora abbastanza maturi per affrontare tutte le squadre allo stesso modo, occorre dunque fare una riflessione importante. Loro oggi ci strappavano la palla dai piedi e ripartivano molto bene, hanno meritato di vincere. Inoltre, abbiamo regalato un altro gol nei primi minuti, esattamente come era già successo contro il Napoli e la Fiorentina, non penso sia un caso. Serve più concentrazione, nel calcio moderno non si possono commettere certi errori. Poi anche nel secondo tempo non abbiamo letto bene la partita: spero che questa sconfitta ci serva da lezione. Dobbiamo lavorare molto sulla testa: non è possibile vedere una prestazione così diversa appena qualche giorno dopo l'ottima partita contro la Sampdoria. Io oggi ho schierato la stessa formazione che aveva giocato contro i blucerchiati, Meite a parte data la sua squalifica, perché volevo vedere se riuscivamo a tenere alta la concentrazione. Ci sono rimasto male, perché era da tre partite che questa squadra giocava come piace a me. Oggi questo atteggiamento mi ha deluso molto".