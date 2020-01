© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Comincia con una vittoria il 2020 del Torino, ha parlato così ai microfoni di Dazn il tecnico Walter Mazzarri dopo il successo contro la Roma. "Non ci dobbiamo esaltare, ma le ultime due partite del 2019 è successo un pò di tutto. Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi. A volte facciamo degli errori e sembra che la squadra voglia complicarsi la vita da sola. Noi in uscita abbiamo fatto delle ingenuità che non dovevamo fare, noi bisogna concentrarci sui noi stessi e cosa dobbiamo fare. Mi sono arrabbiato tanto ma si sono comportanti benissimo tutti. Secondo me la più bella prestazione è stata quella con l'Hellas fino a venti minuti dalla fine, oltretutto loro sul proprio campo fanno fatica tutti quanti. Belotti? E' un guerriero, la squadra lo segue e lui aiuta la squadra. Quando gioca così spensierato è imprendibile. Dobbiamo fare così bene a prescindere dall'avversario che avevamo di fronte".