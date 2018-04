Torino, Mazzarri: "Ce la siamo giocata quasi fino alla fine"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, commenta così a Radio Rai la sconfitta subita sul campo dell’Atalanta: “Siamo partiti bene, dopo siamo calati e l’Atalanta sul proprio campo mette in difficoltà tutti. Loro erano più brillanti fisicamente, noi avevamo tante assenze e oggi abbiamo pagato. Abbiamo fatto una leggerezza sull’1-1 e preso il secondo gol, potevamo anche portarla a casa. Io non ho mai parlato di Europa League, la squadra sta crescendo, ha un’identità, sta facendo bene. Oggi è stata una partita combattuta, ce la siamo giocata quasi fino alla fine ed è questo che dobbiamo fare per continuare a crescere il prossimo anno. Se avessi avuto la rosa a disposizione avrei fatto sicuramente qualche sostituzione. Contro l’Atalanta sul suo campo ci sta di soffrire, chiunque viene qua soffre”.