Torino, Mazzarri: "Ci manca la zampata. C'era un rigore su Belotti"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Torino Walter Mazzarri dopo il ko nel derby contro la Juventus: “È già da un po’ che facciamo questo tipo di calcio, abbiamo provato a farlo con la migliore d’Italia e forse d’Europa. Siamo stati un po’ sfortunati, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché la Juventus non sottovaluta il derby. Onore ai miei ragazzi che hanno fatto secondo me una grande partita, avremmo meritato qualcosa in più con Belotti. Il rigore? Ce n’era uno su Belotti, viene spostato. Per me è più clamoroso di quello che ci hanno dato contro. Lasciamo perdere, dispiace perché i miei ragazzi avrebbero meritato il pareggio e forse qualcosina in più”.

I tiri in porta sono un po’ pochi. “Non si sono sfruttati neanche i piazzati, ci manca un po’ di personalità di fare con freddezza l’ultimo passaggio. Ci manca qualità lì davanti, anche col Milan abbiamo avuto 2-3 palle gol clamorose. È un periodo un po’ così, si crea tanto contro squadre forti come la Juventus. Ci manca la zampata. Dobbiamo migliorarci ogni volta e vedere alla fine dove arriveremo. Se giochiamo così nessun traguardo è precluso”.