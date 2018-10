Torino, Mazzarri: "Da Soriano voglio di più. Zaza? L'ho visto carico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un rendimento sotto le attese fin qui per Roberto Soriano, centrocampista del Torino che il tecnico Walter Mazzarri ha cercato di spronare: "Nel suo ruolo sono in tanti, lui ha avuto bisogno di un po' di tempo. Lo vedo trequartista nel 3-4-2-1 o nel 3-4-1-2. Sono i ruoli in cui può esprimersi meglio. Quando avrà un'opportunità la dovrà cogliere".

Su Zaza, invece: "È rientrato in gruppo da due giorni. L'ho visto carico e motivato. Se volete sapere se gioca, come sempre lo vedrete domani".