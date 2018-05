Torino, Mazzarri: "Fosse per me vorrei Belotti al 150%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta in casa del Genoa: “Ora che si è cominciato a capire quello che voglio davvero si sono portati a casa dei risultati importanti, purtroppo c’è stata una fase in cui dovevamo fare uno sprint e invece c’è stato un rallentamento dovuto a tanti fattori. Sicuramente mi è servito questo periodo qui a Torino, anche per partire al meglio il prossimo anno. Il futuro? Il mercato nel calcio moderno porta delle variabili, per questo non si può parlare. Ci sono tante variabili che portano a non poter parlare con tranquillità davanti alle telecamere. Belotti? È stata un’annata un po’ al di sotto dal punto di vista dei gol, ma chiunque vorrebbe un attaccante con questi numeri, è normale. Sicuramente io lì devo fermarmi perché c’è la volontà del calciatore e della società, ma se fosse per me io vorrei Belotti al 150%. Quelli che saranno con me a luglio devono avere le motivazioni e pensare di voler fare la migliore annata della loro carriera. Nel momento in cui restano a Torino devono essere innamorati della maglia granata, altrimenti avranno vita dura con me. Ora un po’ di riposo ci vuole”.