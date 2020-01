© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato così dell'Atalanta, elogiando apertamente il lavoro fatto dal collega Gasperini: "Da anni è una realtà, se riescono a fare al meglio le cose in campo mettono in difficoltà chiunque. Probabilmente con altre due o tre squadre hanno il miglior attacco della serie A, Gomez, Ilicic e Zapata sono campioni. Gasperini è stato bravo a inserire chi è arrivato e a farli migliorare tutti. Hanno grande forza fisica e atletismo, sono tutti cresciuti tecnicamente. Chapeau".